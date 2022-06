Daca ne luam dupa bulele criptografice din trecut, Bitcoin ar putea fi pe cale sa scada mult mai mult fața de cotațiile actuale. Potrivit lui Ian Harnett, cofondator și director de investiții al Absolute Strategy Research, cea mai importanta criptomoneda din lume ar putea ajunge pana la 13.000 de dolari – o scadere de aproape […] The post Marele Bitcoin a ajuns pitic. Cade la 13.000 de dolari? first appeared on Ziarul National .