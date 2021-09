Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Marele actor Ion Caramitru a murit Ion Caramitru a murit la 79 de ani. Actorul era internat in spital de mai multe saptamani Marele actor Ion Caramitru a murit, duminica, la varsta de 79 de ani. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla in spital, luptandu-se,…

- Festivalul Internațional de Film de Animație – ABIFF, organizat de ABI Fundație, aflat la prima sa ediție, lanseaza in perioada 9-11 iulie in București și in alte peste 30 orașe din țara un adevarat maraton al filmelor de animație, care va continua pe tot parcursul verii. Pe durata celor 3 zile de lansare,…

- Echipa de rugby juniori Under 19 a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului a incheiat pe locul V ultimul turneu din campionat, desfașurat la București. Dupa ce s-a tras linie la capatul celor cinci turnee, elevii lui Andrei Varvaroi au reușit sa se claseze pe locul III, așadar loc pe podium in campionatul…

- Cosmin Natanticu participa la „Asia Express”, sezonul 4. El a pornit pe „Drumul Imparaților” alaturi de Eliza Georgescu, soția lui . Iata cu ce se ocupa acesta și care e marea lui pasiune. Cosmin Natanticu este actor. Acesta a absolvit in anul 2009 UNATC, Universitatea Naționala de Arta Teatrala și…