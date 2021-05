Marele actor Alain Delon, interviu cu dezvăluiri incomode Alain Delon s-a retras de pe scena publica din cauza problemelor de sanatate, dar acum isi pregateste revenirea. Nu pur și simplu, ci prin acordarea unui interviu televizat. Acest lucru se intampla dupa doi ani de la accidentul vascular cerebral, potrivit BFM TV. El va vorbi cu prietenul sau Cyril Viguier, prezentator al Grand Journal de pe TV5 Monde, dupa cum a anunțat și Le Journal de Dimanche. Potrivit saptamanalului, actorul in varsta de 85 de ani va acorda un “interviu-fluviu” in care va vorbi despre actualitate – “pandemie, suburbii, Macron, MeToo”. Presa franceza noteaza ca vor fi și dezvaluiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

