Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia i-a speriat pe romanii din intreaga țara, dar mai ales pe cei din zonele carantinate, in care virusul ucigaș din China a facut prapad. In acest context, un intreg sat și-a format deja un ritual religios pentru a lupta cu noul COVID-19.

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și guvernul PNL au ajuns in situația in care nu mai pot controla pandemia de coronavirus și „se revarsa" asupra PSD. „Miercuri am fost martorii unei noi abordari servile a ...

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 508 persoane au decedat. In ultimele 24 de ore, Suceava a…

- Situație cel puțin ciudata la Suceava. Directorul Sistemului de Gospodarie a Apelor a fost demis pentru ca, spune el, s-a rugat in genunchi in fața instituției ca județul sa scape de coronavirus.

- ℹ️ De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- Pandemia de coronavirus și masurile luate pentru limitarea raspandirii virusului continua sa produca efecte in toate domeniile de activitate.De luni, 23 martie, in municipiul Suceava se va aplica o restrangere a activitații societații de transport public in comun, prin reducerea numarului de curse,…

- BRD Groupe Societe Generale se alatura unor banci precum CEC Bank, Banca Transilvania sau Raiffeisen Bank, anunțand o serie de serie de masuri luate ca urmare a situației create de catre raspandirea COVID-19. ”In contextul epidemiei de Covid-19, și pentru a sprijini masurile de prevenție…