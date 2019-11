Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7491 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa vineri, cel mai mare nivel din luna mai pana in prezent. Totodata, francul elvetian a atins cel mai inalt nivel din ianuarie 2015, iar dolarul american cea mai mare…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a anulat din motive medicale participarea la un summit regional legat de incendiile din Amazonia, prevazut vineri in Columbia, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, Otavio Rego Barros, citat de AFP. "Presedintele trebuie sa urmeze un regim…

- Presedintele Braziliei cedeaza presiunii interntionale si promite sa mobiizeze armata impotriva flacarilor care ameninta sa distruga "plamanul verde al planetei". In zeci de orase ale lumii au avut loc proteste, in timp ce in Brazilia, in acest moment, sunt peste 2.500 de focare. Alte mii de incedii…

- Ministrul Mediului din Brazilia a fost huiduit la o reuniune organizata de ONU privind schimbarile climatice, iar președintele Jair Bolsonaro incearca sa domoleasca valul de acuze la adresa sa in legatura cu numarul uriaș de incendii de vegetație care mistuie padurea amazoniana, scrie BBC. Anterior,…

- Activiștii pentru mediu din Brazilia au criticat miercuri afirmațiile președintelui Jair Bolsonaro, care a spus ca organizațiile non-guvernamentale provoaca incendiile din padurea tropicala amazoniana pentru a-i strica imaginea, dupa ce acesta a taiat bugetul, scrie Aljazeera,

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a acuzat miercuri organizatiile nonguvernamentale ca au incendiat padurile amazoniene pentru a face rau guvernului sau, in contextul in care pe retelele sociale au venit reactii de revolta din toata lumea in urma aparitiei imaginilor cu Sao Paolo cufundat in bezna…

- Autoritațile germane au anunțat miercuri ca au confiscat aproximativ 1,5 tone de cocaina, în valoare de 350 de milioane de euro, în portul Hamburg, la mai puțin de o saptamâna dupa ce în același oraș a fost realizata o captura record, de 4,5 tone de cocaina, informeaza Mediafax…

