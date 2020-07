Marea vrajeala de la Porsche Romania! Cu tot cu discount online un VW Polo este mai scump decat in Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a declarat la Digi24 ca pierderile economice din trimestrul doi nu vor putea fi recuperate in acest an.„Ca in trimestrul 3 și 4 sa recuperam ce se pierde in trimestrul 2, un asemenea scenariu de recuperare este pe hartie, in realitate este imposibil…

- Yasmina, marea caștigatoare a concursului online de fotografie și desene organizat de catre PSD Argeș cu ocazia Zilei Copilului, a intrat astazi in posesia premiilor. Fetița in varsta de 9 ani din Curtea de Argeș care a obținut cele mai multe aprecieri – peste 600 – a primit o bicicleta și un echipament…

- Teatru de animatie, ateliere de creatie, sotron online, dar si reduceri considerabile la titluri de la editura Corint, vizite gratuite la Muzeul Hartilor si programe tv speciale sunt cateva dintre surprizele pregatite pentru copii de 1 Iunie

- Peste 21.000 de persoane cu 11.700 de mijloace de transport au intrat vineri in tara, cel mai mare trafic fiind inregistrat in punctele de trece a frontierei dinspre Ungaria, pe unde au intrat 14.300 de persoane cu 7.800 mijloace de transport. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontiera…

- Marea majoritate a asistenților medicali din America nu au fost testați pentru Covid-19, refolosesc echipamente de protecție personala sau au expus pielea sau imbracamintea in timp ce ingrijesc pacienții cu Covid-19, a aratat un nou sondaj publicat, miercuri, de jurnaliștii The Guardian. Sondajul reprezentativ…

- Poliția de Frontiera a anunțat, sambata seara, ca, in continuarea masurilor de fluidizare a traficului la granița dintre Romania si Ungaria, autoritațile de frontiera din cele doua state permit intrarea in Romania și prin PTF Nadlac II, pe cinci puncte de control. Dupa revolta a zeci de romani care…

- La Spitalul Județean de Urgența Bistrița se testeaza persoane la cerere, contracost, deja de ceva vreme. Culmea, au și fost depistate pozitiv persoane care aveau nevoie de testare pentru a parasi țara. Prezent la Bistrițeanul LIVE, Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița a…

- Comerțul online, una din soluțiile prin care firmele, intreprinderile continua sa-și vanda produsele și serviciile. Avantaje, limitari, provocari. Comertul online (Electronic Commerce sau E-Commerce) este mai mult decat procesul de cumparare/vanzare de produse si servicii. Acesta poate sa cuprinda multe…