O calificare in sferuri dupa meciul cu Olanda ar fi dus populația Romaniei intr-o stare de delir. Am fi lasat-o balta și cu calendarul alegerilor, și cu Coldea, și cu numele viitorului președinte. Adevarul este ca in zilele premergatoare acestui meci țara a fost cuprinsa de o stare de visare, de incredere, de așteptare cum n-a mai fost de multa vreme. Tuturor ni se parea ca se poate, ca nu ne temem de meciul cu Olanda, ca am putea caștiga, ca vine o noua generație care ne razbuna și de care ne putem lega speranțele. Daca o asemenea stare ar putea fi pusa la cale și elaborata de stat…