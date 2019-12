Marea Unire din 1918 / Cel mai mare vis al romanilor in Eveniment / on 01/12/2019 at 06:31 /

A intrat in tradiția poporului roman de a aniversa, incepand din 1990 incoace, in fiecare an, la 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Anul acesta se implinesc 101 de ani de la Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, care a consfințit, intr-un cadru democratic, profund plebiscitar, prin glasul celor 1.228 de deputați, reuniți in sala Cazinoului din capitala istorica a Transilvaniei, a peste 100.000 de romani reprezentand toate categoriile sociale și regiunile istorice romanești,…