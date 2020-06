Doua persoane au fost depistate pozitiv printre primii 1.540 de bucuresteni testati gratuit prin metoda Real Time PCR, pentru a afla daca sunt infectati cu noul coronavirus, in campania lansata de Gabriela Firea de testare a locuitorilor Capitalei. In total, vor fi facute 11.000 de teste, iar pentru fiecare primaria va deconta 200 de lei. „In ceea ce priveste stadiul campaniei «Testam pentru Bucuresti», derulata de Primaria Capitalei pentru 11.000 de bucuresteni pentru diagnosticarea infectiei COVID, pana acum sunt inscrise 10.829 de persoane in acest program si 1.540 deja testate. Dintre acestea,…