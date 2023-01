Un studiu realizat de Infocons arata ca unii din crenvurstii din carne de porc, vanduti in magazinele din Romania, nu prea au carne de porc. Potrivit Infocons, citat de digi24, procentul de carne de porc din crenvurstii vanduti in magazinele din Romania variaza intre 10% si 93%. Desi erau comercializate sub eticheta de crenvursti de porc aveau de fapt mai multa carne de pui in compozitie. Crenvurstii de porc.. din pui InfoCons a studiat etichetele a 19 produse gasite in magazinele din Romania. In cazul unora dintre cremvurstii de porc principalul ingredient, in ceea ce priveste cantitatea, era…