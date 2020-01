„Sa revenim puțin la Pilonul doi de pensii, despre care guvernul ne spune ca e speranța romanilor care vor ieși la pensie, ca acolo trebuie virați mai mulți bani! Sa vedem ce performanțe au avut aceste fonduri in 2018, unde avem date definitive. Cu procente, cifre, fara pareri, fara lozinci!

Pe ansamblu, in 2018, an in care Romania a avut o creștere economica de peste 4%, in care statul s-a imprumutat la dobanzi de 4-5% (fondurile plaseaza mulți bani in obligațiuni de stat), ei, ce credeți, ce randament au avut fondurile de pensii? MAI PUȚIN DE 1%!!! Adica, mult sub rata inflației! Deci…