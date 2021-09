„Marea ștergere”: dezinformarea Covid, pretext pentru represiunea Facebook Un scandal se intețește in Germania, țara unde rețeaua sociala tocmai a aplicat noua politica de „prejudiciu social” pentru a elimina conturile care raspandesc dezinformarea Covid-19. Represiunea, anunțata pe 16 septembrie, chiar inainte de alegerile federale, a fost prima utilizare a strategiei Facebook impotriva „vatamarii sociale coordonate”, menita sa opreasca nu doar campaniile de dezinformare […] The post „Marea ștergere”: dezinformarea Covid, pretext pentru represiunea Facebook first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

