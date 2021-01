Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) a raportat cel mai sumbru bilanț al victimelor epidemiei de coronavirus. In dar o singura zi au fost inregistrate 4.000 de decese asociate Covid-19. Pana la data de 22 septembrie 2020, in SUA au murit 200.000 de persoane infectate cu coronavirus. Momentul a fost marcat…

- Persoanele cu sindromul Down au un risc de 10 ori mai mare decat restul populației de a muri din cauza infecției cu noul coronavirus, au aratat cercetarile. Studiul a fost realizat in Marea Britanie, iar rezultatele sale au fost publicate in luna octombrie a anului acesta, informeaza Science Mag . Persoanele…

- Un medic din Statele Unite ale Americii a postat o simulare vizuala cu ultimele imagini pe care le vad pacienții care mor de COVID. Filmare de cateva zeci de secunde arata care sunt ultimele momente din viața pacienților care sunt rapuși de coronavirus. Kenneth Remy, medic de terapie intensiva la un…

- Rusia a inregistrat, luni, un record de 25.173 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore, informeaza Reuters, citata de news.ro.Dintre acestea, 6.866 au fost inregistrate in Moscova, conform bilanțului prezentat de autoritațile sanitare ruse. De asemenea, in ultimele 24 de ore, in Rusia au fost…

- Statele Unite ale Americii au spus astazi ca termenii de funcționare ai echipei de experți a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) ce va investiga originile noului coronavirus nu au fost negociați in mod transparent sau conform mandatului dat de statele membre ale OMS, potrivit Reuters. Garrett Grigsby,…

- Situația este grava in Statele Unite. Texas a devenit oficial, sambata, primul stat american care a depasit pragul de 1 milion de imbolnaviri cu coronavirus. Potrivit unui bilanț realizat de Reuters, in ultima saptamana cazurile noi de coronavirus au explodat in comitatele Harris, Dallas si El Paso…

- Ionuț Dolanescu și soția lui, Doinița, au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Cei doi au intrat in izolare pentru o perioada de 14 zile. Ionuț Dolanescu a anunțat ca el și soția lui au COVID-19. Cei doi nu au avut niciun fel de simptome, dar și-au facut testul pentru ca urmau sa plece in Statele…

- Cu doar patru zile inainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii a fost atins un nou record al numarului de infectari cu noul coronavirus. Recordul consta in 88.521 de noi cazuri confirmate, acesta fiind cel mai mare numar de contaminari de la inceputul pandemiei, conform CNN . De…