Marea spaimă a lui Iohannis „Vedem tot felul de iresponsabili care raspandesc, unii din inconștiența, alții din rea-voința, dezinformari și propaga tot soiul de teorii ale conspirației cu scopul de a cultiva neincrederea in randul cetațenilor. Aceste abordari care contesta gravitatea virusului sunt nocive, pentru ca mistifica evidența, erodeaza autoritatea statului și pot crea breșe…” Scurt pasaj din declarația președintelui, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Romascanu a adresat sambata, intr-o conferinta de presa, mai multe intrebari Guvernului, prima fiind legata de relaxarea masurilor dupa data de 15 mai. "Pe ce s-a bazat Guvernul cand a decis asa-zisa relaxare de pe 15 mai? Care au fost argumentele epidemiologice care au stat la baza deciziei.…

- Purtatorul de cuvânt al PSD Lucian Romascanu a solicitat, sâmbata, Guvernului sa precizeze pe ce baza legala se vor limita drepturile si libertatile cetatenilor în perioada starii de alerta. Social democratul acuza Guvernul ca nu dorește o testare în masa a populației pentru…

- In interventia sa de la Digi 24, CTP a adaugat ca o masura care este acum in vigoare trebuie eliminata sau modificata. Jurnalistul a indicat-o pe cea cu privire la posibilitatea persoanelor peste 65 de ani de a iesi la cumparaturi in intervalul orar 11:00-13:00. „A fost o ieșire de imagine a președintelui,…

- „Iohannis are putere si cand nu vorbeste. Si cand vorbea foarte lent avea putere. A inceput sa vorbeasca acum, mi se pare ca citeste. Mi-a spus mie cineva ca citeste. El avea putere atunci, daramite acum cand vorbeste. Cheama Guvernul la ordin. Din moment ce ii cheama la ordin pe ministrul de Interne…

- "Dupa ce depasim criza, trebuie sa separam ce este bine de ce nu este bine si nu functioneaza. Vedem clar efectele dezastruoase ale acestui mod toxic de a gandi, "Merge si-asa" care ne-a tinut pe loc zeci de ani. Oamenii politici sunt primii care trebuie sa se schimbe si sa inteleaga ca asa nu se mai…

- Prezentate cu titlul de „recomandari”, noile masuri de protectie impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus creeaza senzatia de indecizie, de nehotarare, lasand loc la interpretari. Ce a prezentat ministrul de Interne: recomandari sau masuri? Raed Arafat a incercat sa dreaga lucrurile afirmand ca…

- Deputatul PSD, Ioana Bran, a precizat, pe Facebook, ca „PNL, cu largul concurs al președintelui Iohannis, indreapta Romania spre o criza politica și economica fara precedent”, avand in vedere decizia CCR care arata ca șeful statului și-a exercitat „in mod discreționar atribuțiile”.Citește…

- Președintele Klaus Iohannnis pledeaza din nou pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru ca nu se mai poate continua in acest fel, cu „guverne demise semestrial”.„Cea mai legitima forma este revenirea la votul romanilor și o noua majoritate capabila sa guverneze pentru cetațeni.…