- Pentru al doilea an la rand, judetele Constanta si Brasov conduc clasamentul celor mai vizitate judete din Romania, depasind pragul de 1 milion de turisti fiecare, conform datelor de la Institutul National de Statistica.

- Banca Comerciala Romana a identificat , in blocul care a ars la Contanța, in decembrie, 22 de familii care-și cumparasera apartamentele care au luat foc cu bani imprumutați de la ei. BCR le scutește pe aceste familii pentru trei luni de la rata creditelor. “Printre locatarii blocului din Constanța care…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de titei de peste 2,848 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 122.000 tep (4,1%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile…

- Veniturile totale medii lunare s-au cifrat in trimestrul III 2021la 5,704 lei pe gospodarie, iar cheltuielile au avut o pondere de 86,6% din acestea, respectiv, 4.939 de lei lunar. Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2021, in termeni nominali, 5.704 lei pe gospodarie si 2.256…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de titei de peste 5,189 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 212.400 tep (4,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020. Productia de titei s-a ridicat la aproape 2,34 milioane tep, fiind cu 4,4% (106.500 tep)…