Marea sfidare liberală De saptamani intregi spațiul public este sufocat de alegerile interne din PNL. Nu aflam decat ca Orban a fost in nu știu ce filiala și s-a asigurat de fidelitatea liberalilor. De la filialele unde nu mai este dorit in fruntea partidului nu aflam decat daca da Cițu pe acolo. Și nici de acolo nu primim […]

- Intr-o tacere, pe cat de discreta, pe-atat de ciudata, s-a derulat litigiul in fața instanței de judecata dintre Consiliul Concurenței și Ministerul Justiției. Cum așa? Exact cum spunem! Aflam de pe portalul instanțelor de judecata din Romania de existența unui litigiu intre doua instituții „grele”…

- Scandal, in ședința de astazi a Consiliului Județean. A fost aprobata noua organigrama și statul de funcții de la Bibiloteca Județeana „George Coșbuc”. „Marea surpriza neplacuta al acestui proiect de hotarare o reprezinta viziunea incețoșata a președintelui CJ – Radu Moldovan”, a transmis consilierul…

- Co-presedintele AUR Claudiu Tarziu a afirmat ca PNRR nu a fost prezentat, desi a existat o promisiune in acest sens. “Ne aflam cu o promisiune ca ni se va prezenta PNRR, nu a fost prezentat. Si aceasta promisiune era prea putin, noi am cerut ca acest plan care angajeaza mai multe guverne sa fie dezbatut…

- Restricțiile ar putea fi eliminate in august. Cand s-ar putea renunța complet la masca Marea relaxare, adica sa renuntam la masca si restrictii, ar putea avea loc in luna august, cu o conditie care depinde de fiecare dintre noi: sa fie 10 milioane de romani vaccinati. Este una dintre variantele discutate…

- Oana Nicolescu, directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica București, a anuntat ca, in acest moment, exista o tendința a persoanelor depistate pozitiv cu COVID sa nu mai declare contacții direcți, ceea ce duce la creșterea riscului de raspandire a bolii, informeaza publicatia specializata…

- Președintele Iohannis promite MAREA RELAXARE. „Vaccinați-va pentru o vara cu cat mai puține restricții” Președintele le-a cerut romanilor, miercuri seara, de la Palatul Cotroceni, sa mearga in numar cat mai mare in centrele de vaccinare pentru a putea beneficia de ceea ce anumite țari, care au ajuns…

- “Azi am participat la semnarea contractului pentru construirea (proiectare + executie) drumului expres Galati – Braila. Acesta este un proiect-cheie pentru legarea celor doua municipii, pentru dezvoltarea intregii zone, inclusiv prin conexiunea la podul suspendat peste Dunare si, implicit, la Tulcea”,…

- In urma cu aproape un an, președintele Iohannis ieșea in fața națiunii, imediat dupa sarbatorile Paștelui ortodox, și ne dadea marea veste: din 15 mai, in același timp cu incetarea starii de urgența, urma sa incercam sa intram in „noua normalitate”. Din 15 mai 2020, la ordinul președintelui, virusul…