Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern adauga 200 de lei la salariul minim lasat de echipa lui Cițu la 2.350 de lei. In Germania, coaliția „post Merkel” promite o creștere a salariului minim orar de la 9,82 euro la 12 euro, iar in...

- ”Sistemul pensiilor private a marcat o evolutie pozitiva pe tot parcursul functionarii sale, fiind adaptabil in fata episoadelor de volatilitate intalnite de-a lungul timpului. Cresterea activelor fondurilor de pensii private este remarcabila la nivel european, Romania fiind printre tarile cu cele…

- Creșterea ratei inflației pune presiune pe majorarile salariale bugetate de companiile private din România pentru 2022, estimate anterior în medie la 7%, care ar trebui revizuite în sus cu doua - trei puncte procentuale, pentru a compensa erodarea puterii de cumparare, reiese din a…

- Marea miza sunt insa miliardele din bani europeni care vor veni. Intre timp, este scandal uriaș in PNL: mulți nu vor alianța cu PSD. Vor cu USR și in niciun caz, nu-l vor pe Ciuca premier. Ințelegerea cu PSD este parafata de Klaus Iohannis.Alianța dintre PNL și PSD e din ce in ce mai aproape. Se contureaza…

- Veniturile din vanzari au crescut cu 13%, la 17,04 miliarde lei, de la 15,12 miliarde lei in perioada ianuarie-septembrie 2020. Numarul de angajati la nivel de grup a scazut cu 30%, la 8.205, de la 11.798 angajati in septembrie 2020. Productia totala de hidrocarburi a grupului a scazut cu 10%, la 35,97…

- Cresterea inflatiei in Europa urmeaza sa fie ”mai lunga decat se prevedea”, insa ar urma sa scada in cursul lui 2022, estimeaza joi presedinta Bancii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde, relateaza AFP. ”In pofida faptului ca actuala crestere a inflatiei va dura mai mult timp decat s-a…

- ”In pofida faptului ca actuala crestere a inflatiei va dura mai mult timp decat s-a prevazut, ne asteptam ca ea sa scada in cursul anului viitor”, in urma unei scaderi asteptate a pretului energiei si unei imbunatatiri a situatiei pe frontul penuriei de materiale, a anuntat ea intr-o conferinta de presa.…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori a continuat sa creasca in București, atingand un nou nivel fara precedent. Marți, rata de infectare anunțata de Direcția de Sanatate Publica București a ajuns la 10,31, in creștere fața de 9,64 cat era cu o zi in urma. Pentru prima oara de la apariția…