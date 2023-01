Stiri pe aceeasi tema

- Premierul albanez Edi Rama i-a spus joi, 19 ianuarie, președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, urmatoarele cuvinte: „Karma is a bitch” („Norocul e o scorpie”, in limba engleza), referindu-se la scandalul major de corupție care a zguduit instituția de la Bruxelles in ultimele saptamani, relateaza…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca a cerut aliaților sai sisteme antiaeriene și ajutor financiar, la Forumul Economic Mondial de la Davos, informeaza Agerpres. Republica Moldova a cerut aliatilor sai sisteme defensive antiaeriene in timp ce razboiul…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, unde se aduna o data pe an elita lumii, a inceput in umbra fri­cii de recesiune, dar se incheie cu un usor sentiment de optimism, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Scenariul e deja plicticos: sosirea elitelor politice și financiare la Davos, in Elveția, pentru reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial (WEF). O adunare obraznica: intr-o criza a costului vieții, imaginile cu stațiunea de lux și cu delegații care consuma șampanie nu sunt o imagine buna. De fapt,…

- Dupa doi ani de pandemie, Forumul economic mondial și-a reluat dezbaterile celei de-a 53-a ediții ce are loc anual in stațiunea de iarna elvețiana Davos. De luni pana vineri, mai multe zeci de șefi de stat și de guverne, numeroși miniștri ai economiei și de externe și guvernatori de banci centrale,…

- Cei aproximativ 1.500 de lideri ai mediului de afaceri vor aborda la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul din Ucraina, intr-un context de crize multiple si mutatii geopolitice, au anuntat agentiile Reuters si EFE.Intalnirea…

- Doua treimi dintre economistii sefi din sectoarele public si privat intervievati de Forumul Economic Mondial (WEF) se asteapta la o recesiune mondiala in 2023, a anuntat luni organizatorul Forumului de la Davos, in contextul in care sefii de companii si oficialii guvernamentali s-au reunit la evenimentul…

- Riscurile majore din urmatorii doi ani sunt creșterea costului vieții și redeschiderea economiei dupa pandemia de COVID-19, arata un raport publicat de Forumul Economic Mondial, care se va intruni la Davos, saptamana viitoare.