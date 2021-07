Marea relaxare: Românii au dat iama în produsele 'fashion' (studiu) Romanii au cheltuit online cu 22,3% mai mult pe produse Fashion, in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar cosul mediu de cumparaturi pentru astfel de articole a crescut cu 20,8%, arata o analiza realizata de o companie de tehnologie, scrie Agerpres. "O categorie considerata de multi specialisti cea mai matura din comertul online, cu comportamente de cumparare specifice, puternic influentate de pandemie, categoria Fashion a cunoscut in primele sase luni ale acestui an o crestere a valorii vanzarilor cu 22,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cheltuit online cu 22,3% mai mult pe produse Fashion, in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar cosul mediu de cumparaturi pentru astfel de articole a crescut cu 20,8%, arata o analiza realizata de o compania de tehnologie. ‘O categorie considerata de multi…

- Un nou studiu național realizat de Reveal Marketing Research, a analizat gradul de satisfacție al romanilor privind locuința in care traiesc. Conform acestui studiu, 6 din 10 romani declara ca sunt mulțumiti de spațiul in care locuiesc. Respondenții cu varsta cuprinsa intre 25 și 34 de ani (71%), cei…

- Un studiu efectuat de Universitatea Goethe din orasul german Frankfurt a ajuns la concluzia ca invatamantul online (sau la distanta), o obligatie pentru multi elevi in timpul pandemiei, produce sub aspect educational un efect similar celui al vacantei de vara, iar randamentul si competentele elevilor…

- 1 iulie vine cu noi masuri de relaxare. Premierul Florin Citu a ținut sa anunțe, joi, ca targurile și talciocurile se vor deschide de la inceputul lunii viitoare. “Stiu ca este acest interes pentru targuri, talciocuri si ele se vor putea redeschide de la 1 iulie”, a declarat Florin Citu. Florin Cițu…

- Un targ online de produse romanesti va avea loc intre 10 si 13 iunie, pe www.ZoriDeRomania.ro, locul de unde vizitatorii vor putea comanda produse la preturi speciale pentru targ, cu reduceri de pana la 50% si transport inclus. "Toate produsele de la E-targ ZoriDeRomania sunt realizate local,…

- Jumatate dintre angajatii romani (50%) nu ar lucra pentru o companie cu reputatie proasta, chiar daca acest lucru le-ar aduce o crestere salariala, iar principalul motiv pentru care romanii nu aplica pentru un loc de munca este ca nu cunosc detalii despre mediul de lucru din compania respectiva, arata…

- Oficial, a inceput ”Marea relaxare”. Tinerii nu au stat prea mult pe ganduri și la miezul nopții au vrut sa sarbatoreasca, adunandu-se in locații-cheie din mai multe orașe din țara. In Capitala, zeci de tineri s-au strans in Piața Constituției și s-au bucurat de libertatea pe care o au din nou, dupa…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare…