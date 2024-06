Intrarea in vigoare a Legii nr. 296/2023 aduce cu sine o serie de modificari necesare structurii organizatorice a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Schimbarile sunt impuse de limitarile prevazute in actul normativ, printre care limitarea numarului de posturi, a funcțiilor de conducere și interzicerea inființarii de birouri, conform unui proiect […] The post Marea reforma de la ”Spalarea banilor”: se desființeaza doua direcții și se inființeaza doua servicii appeared first on Puterea.ro .