- Marea recalculare, initiata in urma deciziei Curtii Constitutionale din 2019, a fost realizata in proportie de 70% a anuntat Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), precizand care a fost cresterea medie.

- Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) va acorda din nou bilete pentru tratamentul balnear, in contextul in care aceste tipuri de activitați au fost interzise in ultimele luni, din cauza epidemiei de coronavirus. Se dau din nou bilete de tratament balnear. Ce trebuie sa faca pensionarii Casa de pensii…

- Nici bine nu se aflase – pe surse- ca, in ședința de miercuri a Curții Constituționale, judecatorii CCR au admis sesizarile Inaltei Curți și Avocatului Poporului asupre legii privind abrogarea unor prevederi ce țin de așa-numitele pensii speciale, ca din partea liberalilor a și aparut un prim punct…

- Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, iar incepand de luni atribuțiile sale vor fi preluate de Tomita Murgoci, secretar general al instituției. Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, potrivit…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii martie 2020, de 9.463 de persoane, in crestere cu 175 de persoane fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cei mai multi, respectiv 4.018, erau beneficiari ai Legii 303/2004…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, in martie 2020, de 960.967 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in martie, 803.234 erau pensionari din sistemul public…

- Casa Naționala de Pensii Publice a facut publice noi decizii care au fost luate ca urmare a instituirii starii de necesitate la nivel național. Astfel, instituția a anunțat ca, ”Incepand cu luna aprilie 2020 și pana la expirarea termenului de 60 de zile de la data incetarii starii de urgența, se suspenda…

- Pensionarii care vor pierde sunt cei care au in acest moment un stagiu complet de cotizare mai mic de 25 ani. Mai exact, cei care au pensiile recalculate cu un stagiu complet de 20 ani se vor bucura foarte puțin in anul 2021 de acest lucru. La recalculare, stagiul complet va fi de 25 ani și…