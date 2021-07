Marea provocare a pieței muncii: Viața pe plus, la vârsta de 45+ Discriminarea in funcție de varsta la angajare este predominanta, conform ultimelor cercetari efectuate pe piața muncii, la nivel mondial, deci si in Romania. Potrivit analizelor din țara noastra cu privire la recrutarile de personal, se pune accent pe faptul ca persoanele care au peste 45 de ani sunt privite cu scepticism de catre angajatori. Totodata, aceleași analize evidențiaza ca și cei tineri, aflați la inceput de drum profesional, se pot confrunta cu așa ceva. Un studiu realizat de catre o companie de cercetare de piata din Romania, arata ca 72% dintre angajatori afirma ca sustin angajarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

