Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat de presa emis astazi, 8 iulie, de CFR Calatori anunța ca trenurile vor circula cu restricții de viteza in perioada verii, pe canicula. Modul in care este conceput comunicatul face din disconfortul termic accentuat scuza perfecta pentru a justifica intarzierile trenurilor in urmatoarele…

- Astazi, in a treia zi de pregatire la Wurzburg, selecționerul Edi Iordanescu a schimbat modul in care a inceput antrenamentul # Daca in primele doua zile au ieșit toți jucatorii de la inceput, de aceasta data „tricolorii” au fost imparțiți in doua grupuri de cate 13 jucatori, cu care antrenorul a lucrat…

- Nu mai putin de 3.300 de kilometri parcursi au cumulat cel 30 de echipe care au participat la cea de-a doua editie a concursului de stafeta „Marea provocare de miscare”, desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute pe Stadionul municipal din Sfantu Gheorghe in cadrul programului „Miscare pentru sanatate”,…

- Localitatea Petelea este așezata pe terasa stanga a vaii Muresului, la 25 Km nord-est de Targu Mures si 6 km sud de Municipiul Reghin, fiind strabatuta de la un capat la altul de DN15. Relieful localitatii este alcatuit de valea larga a Muresului si culmi deluroase, ca interfluvii, putin ingradite,…

- La data de 21 mai 2024, in jurul orei 03:50, polițiștii au oprit in trafic, pe raza municipiului Deva, autoturismul condus de un barbat de 48 de ani, din comuna Gurasada. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,45 mg/l, alcool pur in aerul expirat. …

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in perioada 8 – 14 mai 2024, pe tronsonul GURASADA – SIMERIA se vor executa lucrari de infrastructura in stațiile Deva, Minti și Ilia, etape de execuție care impun scoaterea de sub tensiune a liniei de contact pe intervalul SIMERIA – DEVA – ILIA…

- Se deschide Litoralul Vestului – unul dintre cele mai spectaculoase locuri de agrement din Europa. Deocamdata, pana la umplerea completa a bazinelor, intrarea este libera, dar cand totul va fi la capacitate, accesul va fi cu intrare. Tarifele pentru anul 2024 le gasiți mai jos. Strandul Neptun din Arad…

- S-a deschis Litoralul Vestului – unul dintre cele mai spectaculoase locuri de agrement din Europa. Strandul Neptun din Arad este situat in spatiul incadrat de bucla Muresului, pe o suprafata de peste 20 de hectare de verdeata. Este al doilea strand ca marime din Europa situat langa o apa curgatoare.…