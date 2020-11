Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, dintre cele 182 de paturi din zona de confirmati pe care le avem, 100 sunt conectate la oxigen, si aceasta conexiune se foloseste in totalitate. Adica 100 de pacienti, care nu sunt in Terapie Intensiva, au nevoie de oxigen tocmai pentru a nu ajunge acolo. Atatea guri de oxigen aveam,…

- Cel puțin o suta de cazuri COVID-19 au fost confirmate la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri din Iași, peste 90% dintre ele fiind in randul pacienților. Misiunea cadrelor medicale este cu atat mai grea, intrucat o buna parte din pacienții de aici nu pot ințelege importanța masurilor de protecție…

- ”Incercam sa angajam toți rezidenții de pe terapie intensiva, medici infecționiști, epidemiologi. Le mulțumesc ca fara ajutorul lor ne-ar fi fost foarte greu. Am marit numarul de paturi in mai multe spitale, inclusiv in București. Suntem intr-o permanenta mișcare și cautare de soluții. Citește…

- ”Si in Bucuresti am pus in dispozitiv spitale noi: spitalul Witing, spitalul Ilfov. Spitalul Colentina va fi redat pentru tratarea pacientilor COVID. Deja, DSP a emis aviz de functionare pentru 100 de paturi. Urmeaza sa crestem capacitatea” Citește și: Ludovic Orban: "Problemele cele mai mari…

- "Avem 40 de locuri la ATI: 20 la Covid, 20 la non-Covid. Lucram pe Covid cinci anesteziști in ture de cate 12 ore. Ieri am fost de zi, nu aveam niciun pat liber. Erau 20 de pacienți, pe 20 de paturi. Aveam ieri cinci pacienți intubați și 11 pe ventilație non-invaziva. Toți sunt pacienți gravi.…

- Un bebeșuș de noua luni este internat la Spitalul de Pediatrie din Galați, in secția de Terapie Intensiva, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. El este sub supraveghere permanenta, pentru ca a avut o perioada critica. Medicii spun ca bebelușul a depașit aceasta etapa critica. A avut nevoie de…

- Durerile abdominale, scaunele frecvente sau durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, a declarat la Digi24 managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.”Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv și debutul neurologic, cu manifestari precum…

- Daca pana acum principalele simptome ale bolii COVID-19 erau febra și problemele respiratorii, medicii avertizeaza ca este posibil sa apara și alte manifestari la inceput, atipice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Medicii atrag atenția ca o persoana infectata cu noul coronavirus nu trebuie neaparat sa…