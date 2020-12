Pandemia de coronavirus a facut sa creasca la un nivel record numarul oamenilor care au nevoie de asistenta umanitara ca sa supravietuiasca, a avertizat marti Organizatia Natiunilor Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a lansat in consecinta un apel umanitar record la donatii de 35 de miliarde de dolari pentru 2021. Potrivit ONU, nu mai putin de 235 de milioane de oameni, sau unul din 33 de locuitori ai lumii - de la 1 la 45 in acest an - vor avea nevoie de ajutor in anul care vine pentru asigurarea unor nevoi de baza ca mancarea si apa…