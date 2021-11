Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Oklahoma a reluat joi executiile cu injectie letala, dupa o intrerupere de sase ani, relateaza DPA si Reuters. Detinutul John Marion Grant, care fusese condamnat la moarte, a decedat in urma administrarii injectiei letale la penitenciarul de stat din McAlester.Grant este primul condamnat…

- Letonia intra din nou in carantina, spitalele din Bulgaria și Romania cedeaza sub presiunea celui mai grav val al pandemiei, iar Polonia iși vinde dozele de vaccin excedentare. Sceptici fața de vaccinul impotriva COVID-19, mulți cetațeni din Europa Centrala și de Est sunt imparțiți intre sfidare și…

- Locuitorii din Melbourne s-au prezentat in numar mare in barurile, restaurantele si saloanele de coafura locale inca de la primele ore ale diminetii de vineri, dupa ce metropola australiana, orasul cu cel mai indelungat lockdown din lume, a relaxat o parte dintre restrictiile implementate pentru a combate…

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme, semn al impactului economic al acestei situatii,…

- La sediul DIICOT Ploiesti vor fi duse, in vederea audierii, 13 persoane, dintre care 7 sunt din judetul Prahova, iar 6 din judetul Mehedinti, potrivit unor comunicate transmise de DIICOT si Politia Prahova.Grupare infractionala este formata din 8 persoane, specializata in cultivarea si traficul de canabis,…

- Oamenii de stiinta au anuntat miercuri descoperirea in Egipt a fosilei cu vechimea de 43 de milioane de ani a unei specii necunoscute de balena amfibie cu patru picioare, reusita ce contribuie la intelegerea tranzitiei acestor vietuitoare de la mediul terestru la cel marin, informeaza Reuters.…

- Mai multe proteste au loc in cateva orase afgane, joi, cand este marcata implinirea a 102 ani de independenta a Afganistanului. Oamenii au venit cu steagurile nationale, sfidand talibanii, iar in orasul estic Asadabad au fost raportate cateva decese, noteaza news.ro. Intr-o inregistrare video…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor. ''Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala.…