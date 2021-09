Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, 18 ani, care a uimit lumea tenisului prin castigarea US Open, a afirmat la BBC ca parinții ei, mama de origine chineza și tatal roman, sunt cei care vor decide cum vor proceda cu cecul obținut dupa triumf, a informat publicația britanica standard.co.uk . Emma Raducanu, jucatoarea britanica…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, 18 ani, care a uimit lumea tenisului prin castigarea US Open, a declarat la celebra emisiune Good Morning America, de la postul american de televiziune ABC News, ca acest succes nu numai ca a surprins-o, dar i-a satisfacut si pe parintii sai greu de multumit,…

- Internauții din China au sarbatorit cu fast pe social media victoria Emmei Raducanu in finala turneului US Open, laudand cu entuziasm originea chineza a jucatoarei de tenis care a invins-o pe Leylah Fernandez și a devenit prima britanica din 44 de ani care a caștigat o finala de Grand Slam. Jucatoarea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, premierul Boris Johnson, dar și ducii de Cambridge – William și Catherine, au felicitat-o pe Emma Raducanu pentru succesul de la US Open 2021. „Te felicit pentru succesul obținut la Campionatul de tenis Open al Statelor Unite. Este o realizare remarcabila la…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a caștigat US Open. Britanica a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari! Jucatoarea cu origini romanești NU a…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021 fara sa piarda vreun set! Fostul mare fotbalist englez Gary Lineker, acum analist și realizator TV, era in direct la BBC, la emisiunea de fotbal „Match of the…

- Emma Raducanu a mai facut o victima la US Open: Maria Sakkari. Sportiva britanica s-a calificat în finala ultimului Grand Slam al anului, iar dupa partida a declarat ca nu simte presiune pentru ultimul act, unde tehnic nici macar nu trebuia sa ajunga.Dupa o ora și 23 de minute, Raducanu…