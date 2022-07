Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anunțat vineri ca semnarea acordului intre Rusia și Ucraina, care va permite exportul a milioane de tone de cereale din porturile blocate de la Marea Neagra, va atenua criza alimentara globala, relateaza CNN. ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea Neagra. Farul sperantei. Farul posibilitatii. Farul linistii […] The post Marea Neagra vazuta ca un ”far al speranței” pentru oficialul ONU. Prețurile alimentelor se vor stabiliza, dupa acordul privind deblocarea cerealelor ucrainene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…