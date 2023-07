Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a explicat, la REALITATEA PLUS, ca acest fenomen este normal dupa o perioada de canicula și ca instabilitatea atmosferica va continua astazi in partea de sud-vest a țarii, dar cu o intensitate mai mica. „Am avut mai multe zile fierbinți in Romania, temperaturi de 40-42…

- Marii importatori de cereale din Orientul Mijlociu si Africa de Nord au reactionat in mod calm la inchiderea coridorului care permitea exporturile din porturile ucrainene de la Marea Neagra, au dezvaluit joi traderi europeni de materii prime consultati de Reuters.

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 03.07.2023 ora 09:00 04.07.2023 ora 09:00, anunta ca, desi valorile termice vor scadea fata de ziua precedenta, vremea se va mentine calduroasa in partea continentala. Cerul va prezenta innorari temporare ziua, cand local, vor fi averse, descarcari electrice…

- Cutremur in Marea Neagra, inregistrat joi dimineața. Seismul a avut magnitudinea de 5 grade Un cutremur destul de puternic s-a produs joi dimineața in Marea Neagra. Potrivit reprezentanților Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut magnitudinea de 5 grade. ”In ziua de 22 iunie…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 17.06.2023 ora 09:00 18.06.2023 ora 09:00, vremea va fi deveni usor instabila, dar normala termic. Cerul va fi temporar noros si pe arii restranse vor fi averse insotite de descarcari electrice.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari asociate averselor.…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc FPTR anunta lansarea unei noi editii a programului social ldquo;Litoralul pentru toti" in perioada 22 mai ndash; 18 iunie, prin care turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 52 de lei pe noapte…

- La malul marii, prognoza meteorologica pentru intervalul 12.05.2023 ora 09:00 13.05.2023 ora 09:00 anunta ca vremea se va mentine rece, cu temperaturi maxime cuprinse intre 14 si 18 grade, iar cele minime intre 7 si 12 grade. Cerul va fi temporar noros, iar in timpul zilei, cu totul izolat, vor fi conditii…

- S-a incheiat miercuri, 10 mai, ediția a XXIX-a a festivalului Bacau Fest Monodrame, un eveniment care a reunit cateva mii de spectatori, in cele șase zile de spectacole, conferințe, lecturi și dezbateri, alaturi de critici de teatru, presa locala și de specialitate, directori de teatre și instituții…