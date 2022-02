Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Ambasadorul Federației Ruse la Washington, Anatoli Antonov, a declarat public duminica, intr-un interviu la postul american de televiziune CBS , ca ”Rusia nu incearca sa ia teritorii ale altor țari. Aș vrea sa confirm ca Donbas și Lugansk sunt parte a Ucrainei”,…

- Washingtonul a descris vineri drept o manevra ''cinica'' anuntul evacuarii catre Rusia a civililor din Donbas, estul separatist prorus al Ucrainei, actiune in care Statele Unite vad pregatiri ale unei ofensive militare a Rusiei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina și-a exprimat ingrijorarea in fața OSCE cu privire la amploarea fara precedent a exercițiilor de artilerie și rachete ale Rusiei in Marea Neagra și Azov și impactul lor negativ asupra libertații de navigație, informeaza Ukrinform.ua. Acest lucru a avut loc joi in timpul unei reuniuni…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Ucraina a arestat un rus care ar fi pregatit atacuri la Odessa, oraș – port de la Marea Neagra. Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca barbatul arestat ar fi agent al serviciului de informații militare al Rusiei. ”Sarcina sa principala era de a deteriora situatia politica in regiunea…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 7 ianuarie 2022, la reuniunea extraordinara a miniștrilor de externe din statele NATO dedicata pregatirii reuniunii Consiliului NATO-Rusia din data de 12 ianuarie 2022.Cu acest prilej, miniștrii aliați de externe au discutat aprofundat…

- Tensiunile dintre Ucraina și Rusia s-au acutizat in ultimele saptamani, dupa ce armata rusa a desfașurat exerciții militarea in apropierea regiunii separatiste a Donbasului. Chestionat in legatura cu posibilile urmari ale acestor exerciții, ministrul ucrainean de externe a declarat ca nu exlude nici…

- Este o eroare de a atribui doar Rusiei intreaga responsabilitate pentru tensiunile actuale in jurul Ucrainei, i-a transmis Putin lui Biden, potrivit Kremlinului."NATO a facut tentative periculoase de a utiliza teritoriul ucrainean si a dezvolta potentialul sau militar la frontierele noastre si de aceea…