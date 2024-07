Turcia, Romania și Bulgaria au inceput operațiuni comune de deminare in Marea Neagra luni, 1 iulie, pentru a imbunatați siguranța transportului maritim, in special pentru exporturile de cereale ucrainene, scrie B1tv.ro. Inițiativa condusa de Istanbul este prima acțiune comuna majora a țarilor Marii Negre de la invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia, in februarie 2022. Are ca scop indepartarea minelor aflate in deriva in unele zone ale Marii Negre rezultate in urma razboiului, potrivit Pravda . Turcia, Bulgaria și Romania au semnat un acord pentru combaterea in comun a minelor navale…