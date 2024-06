Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. ROMGAZ (companie deținuta de statul roman), impreuna cu partenerul OMV Petrom au inceput construcția platformei centrale de extracție din largul Marii Negre. Acesta este cel mai important proiect energetic al țarii, fiind vorba despre o investiție de 4 miliarde euro și de o producție estimata…

- Proiecte din energie Rolul Marii Negre și importanța proiectului Neptun Deep au reprezentat temele centrale ale emisiunii Noua economie, in care a fost invitat Florin Spataru, Consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, fost Ministru al Economiei, și a fost moderata de catre Adrian Maniuțiu…

- Romania devine un jucator extrem de important in piața de energie. Un Acord semnat intre Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria va pune in mișcare proiectul ”Green Energy Corridor”. Acest proiect va integra capacitatea regionala de energie și va furniza energie electrica la prețuri competitive din…

- Romania va fi producatorul numarul 1 de gaze din Europa, din 2027, datorita proiectului Neptun Deep, a declarat... The post REȚELE DE ENERGIE Ce trebuie sa faca Romania pentru a fi prima in Europa la producția de gaze? first appeared on Informatia Zilei .

- Fenomenul drogurilor nu a fost tratat de statul roman „foarte pragmatic”, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu, la Digi 24, vorbind despre o scadere alarmanta a varstei consumatorilor din țara noastra, relateaza News.ro.„Fenomentul drogurilor n-a fost tratat intotdeauna foarte pragmatic de…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, la Digi24, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca. „Noi credem in sansa domnului general Ciuca”, a subliniat el, adaugand ca liderul PNL va fi „un presedinte extrem de echilibrat si extrem de necesar pentru Europa,…

- Laboratorul Vision al Apple din Zurich și-a schimbat focusul de pe proiectul defunct Apple Car, și a inceput sa recruteze direct de la Google ingineri care sa lucreze la viitoarele produse AI ale Apple. In 2017, AppleInsider a scris despre existența a ceea ce se numește Zurich Vision Lab, o unitate…

- Țarile europene, inclusiv Romania, au intrat in sezonul cald cu stocuri record de gaze. Europa are atat de multe gaze incat experții in energie pun problema reducerii importurilor, pentru a scadea ritmul de inmagazinare. Abundența de gaze ar putea sa duca la scaderi și mai mari de prețuri pe piețele…