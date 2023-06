Marea Neagră devine focar de holeră și alte boli grave. Avertisment după ruperea Barajului Kahovka Aici, la doar 300 de kilometri de Romania, autoritațile au interzis deja oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului ridicat de holera. dupa ce apele barajului distrus au inundat cimitirele și au ucis mii de animale. Mai mult, apele au fost poluate de 150 de tone de ulei industrial, iar acum exista riscul desalinizarii. Marea Neagra devine focar de holera Asta, pe langa riscul ridicat de holera și alte boli grave transmise prin apa, dupa distrugerea acestui baraj. Organizația Mondiala a Sanatații a transmis deja ca bolile din apa sunt un risc real de luat in considerare, mai ales ca apele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

