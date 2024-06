Stiri pe aceeasi tema

- Apele Marii Negre de pe litoralul romanesc prezinta un nivel alarmant de toxine, conform ultimelor analize efectuate de autoritațile sanitare. Aceasta situație a dus la interzicerea pescuitului de scoici in zonele afectate, precum Agigea și Mangalia.

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…

- Biroul Electoral din Timișoara a dispus inlaturarea panoului aflat la ieșirea din oraș, din cauza ca incalca Codul bunelor practici in materie electorala al Comisiei de la Veneția. Hotararea Biroului Electoral din Timișoara vine dupa ce AUR a depus o sesizare. Panoul se afla pe strada Ovidiu Balea din…

- Fosta judecatoare din procesul lui Vlad Pascu, Ancuța Popoviciu, a avut o prima reacție, dupa ce a fost mutata de la Mangalia la Constanța și nu va mai judeca procesul lui Vlad Pascu. In ciuda numeroaselor gafe pe care le-a facut, magistratul nu ințelege nici acum supararea parinților victimelor. Consiliul…

- Cea mai mare problema la un loc de munca este stresul, conform unui studiu care a analizat atat perspectivele angajatorilor, cat și pe cele ale angajaților. Nivelul stresului la locul de munca a crescut vertiginos in 2024, fiind influențat de transformarile tehnologice, dar și de lipsa socializarii…

- Trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00, in noaptea de Inviere, la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute. Conform Metrorex, trenurile de metrou vor circula in aceste zile pe toate magistralele, conform graficelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de…

- Franța, Italia și Spania au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca gruparea terorista ISIS-Khorasan, care a revendicat atentatul din mall-ul rusesc, a incercat sa organizeze acte teroriste și pe teritoriul acestor țari. Francezii s-au obișnuit deja cu prezența soldaților pe strazile marilor orașe,…