Compania de stat Romgaz așteapta de la americanii de la ExxonMobil un raspuns la oferta depuusa pentru preluarea concesiunii la proiectul gazelor naturale de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra. In cazul in care va primi un raspuns favorabil, oficialii societații susțin ca vor finanța achiziția din surse proprii și din surse atrase, inclusiv printr-o emisiune de obligațiuni. “La 31 martie am inaintat o oferta de preluarea a participatiei ExxonMobil in cadrul perimetrului Neptun Deep. Procedura este organizata printr-o banca intermediara si asteptam cat mai curand raspunsul. Daca oferta…