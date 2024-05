Stiri pe aceeasi tema

- Ultima moschee majora din China care iși pastra caracteristicile arabe și-a pierdut cupolele și minaretele, dupa ce arhitectura cladirii a fost modificata radical, marcand ceea ce experții spun ca este finalizarea unei campanii guvernamentale de sinizare a lacașurilor de cult musulmane din țara, relateaza…

- Doua persoane au fost ucise si alte zece ranite intr-un atac cu cutitul produs luni la pranz la o scoala primara din orasul Guixi din provincia Jiangxi, in estul Chinei, informeaza BBC. Dintre cei zece raniti, sase au suferit leziuni usoare in timp ce incercau sa opreasca atacul, au mentionat responsabili…

- Turneul de vizite al președintelui Xi Jinping in Europa a aratat ca China a devenit o țara majora, responsabila, cu mare influența internaționala, a declarat sambata Wang Yi, ministrul chinez de Externe. Președintele Xi a efectuat vizite de stat in Franța, Serbia și Ungaria, in intervalul 5-10 mai,…

- Macul albastru himalayan (Meconopsis betonicifolia), originar din Yunnan, China, iși dezvaluie frumusețea acum in sectorul ornamental. Aceasta planta, dificil de cultivat, prospera in gradina noastra pentru al patrulea an consecutiv! „Va invitam sa profitați de aceasta ocazie unica pentru a explora…

- Un atac comis marti intr-un spital din provincia chineza Yunnan (sud-vest) s-a soldat cu cel putin 10 morti sau raniti, a anuntat media de stat chineze, care nu a precizat natura atacului, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Intr-o provincie din China, a fost doborit recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului. Duminica trecuta, in sud-estul provinciei Yunnan, s-au inregistrat 43 de grade Celsius. {{742000}}La nivel mondial, ultimele 12 luni au fost cele mai calduroase inregistrate vreodata de meteorologi pe planeta…

- Temperatura din Yuanyang, din sud-estul provinciei Yunnan, China, a depașit, duminica, 43 de grade Celsius, doborand astfel recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului, in China. CHINESE CLIMATIC HISTORY REWRITTEN43.1C today at Yuanyang it s the highest temperature ever recorded in China…

- Actiunile producatorilor americani de microprocesoare Intel si AMD au inregistrat luni scaderi de peste 2%, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora China va limita utilizarea cipurilor.