Odata cu revenirea PSD la guvernare, primarii din Giurgiu au inceput ”marea migrație”. Reacția PNL: ” PSD nu a putut, nu poate și nu va putea fi un partener de incredere pentru Partidul Național Liberal nici la nivel local și nici la nivel național!” PNL Giurgiu cere unui primar din județ (care a candidat și ciștigat alegerile sub insemnele liberale) sa renunțe la mandat, dupa ce acesta a anunțat ca intenționeaza sa revina in PSD. De mulți ani, in județul Giurgiu exista un ”nucleu dur” al primarilor, format din edilii celor mai dezvoltate comune, care au obiceiul de a trece ”in alta barca”, imediat…