Marea majoritate a românilor cred că alianțele politice și militare trebuie făcute cu statele occidentale Peste 83% dintre romani cred ca in urmatoarele decenii Romania trebuie sa urmeze directia Vest (UE, SUA, NATO) din punct de vedere al aliantelor politice si militare, releva un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la comanda STRATEGIC Thinking Group. Conform cercetarii realizate in perioada 23 mai – 14 iunie, in opinia a 83,5% dintre cei chestionati, tara noastra trebuie sa se indrepte spre Vest, adica UE, SUA, NATO, din punct de vedere al aliantelor politice si militare, in timp ce 8% considera ca Romania ar trebui sa se indrepte catre Est, adica Rusia, China. Aproape doua treimi (65,8%)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Peste 83% dintre romani considera ca, pe termen lung (urmatoarele decenii), Romania trebuie sa urmeze direcția Vest (UE, SUA, NATO) din punct de vedere al alianțelor politice și militare, indica un sondajul INSCOP intitulat „Agenda Romania 2050. O conversație despre viitorul Romaniei – Ediția I”. Totodata,…

- Peste 83- dintre romani cred ca in urmatoarele decenii Romania trebuie sa urmeze directia Vest (UE, SUA, NATO) din punct de vedere al aliantelor politice si militare, releva un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la comanda STRATEGIC Thinking Group. Conform cercetarii realizate in perioada…

- Sondajul de opinie ”Agenda Romania 2050. O conversație despre viitorul Romaniei – Ediția I” a fost realizat de INSCOP Research in la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) in cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de mediul privat și avand drept parteneri academici Universitatea…

