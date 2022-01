Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doi ani de la izbucnirea pandemiei cu Covid-19, sfarșitul ei pare a se intrezari. Experți spun ca virusul iși va pierde statutul pandemic, in mare parte datorita creșterii ratelor globale de vaccinare și dezvoltarii de tratamente antivirale care vor deveni tot mai raspandite anul viitor,…

- Rezerva Federala, semnaland ca tinta de inflatie a fost indeplinita, a anuntat miercuri ca va incheia achizitiile de obligatiuni din perioada pandemiei in martie, deschizand calea pentru cresterea ratei dobanzii pana la 0,9% in 2022, eliminand treptat politicile adoptate la inceputul crizei de sanatate,…

- Secretarul adjunct al Trezoreriei Statelor Unite, Wally Adeyemo, a declarat marti, pentru CNBC, ca preturile vor ramane ridicate pana cand se va incheia pandemia de Covid-19 si ca presedintele Joe Biden face tot ceea ce este posibil in aceste circumstante dificile. Pandemia de Covid-19, problemele lanturilor…

- Experții anunța cand s-ar putea incheia pandemia de covid-19 la nivel glbal. Varianta Delta a virusului Sars Cov 2 incepe sa faca ravagii in mai multe regiuni din lume. Cand se termina pandemia Oamenii de știința analizeaza cand și unde va deveni covid boala epidemica in 2022. Experții in sanatate se…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, transmite digi24.ro , cu referire la interviurile efectuate de…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Agentia Reuters, cu zeci…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Reuters cu zeci de experți…

- “De la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate. Astfel, peste 10.000 de familii…