Jurnalul lui Avicii: Anxietate, alcoolism, depresie

Ultimele confesiuni ale lui Avicii vor fi dezvăluite într-o biografie ce va apărea pe 18 ianuarie 2022, după aproape patru ani de la sinuciderea sa. Biografia „Tim – The Official Biography of Avicii” de Måns Mosesson dezvăluie fragmente din jurnalul intim al DJ-ului care a murit la vârsta de 28 de… [citeste mai departe]