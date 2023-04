Marea insula de gunoi din Pacific a devenit atat de mare incat pe ea s-a dezvoltat un intreg ecosistem prosper din care fac parte creaturi de coasta, inclusiv crabi. Cei care au atras atenția asupra fenomenului sunt autorii unui studiu publicat luni in revista Nature Ecology & Evolution, din care reiese ca zeci de specii […] The post Marea insula de gunoaie din Pacific creste. Pe insula s-a format un ecosistem / Ce creaturi traiesc aici first appeared on Ziarul National .