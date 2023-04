Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii s-au deplasat in padurile de pe insula Dominica și au examinat indeaproape copacii dupa furtuna și au constatat ca, deși 89% dintre copaci au fost afectați - 76% au fost grav afectați - doar 10% au murit imediat. Cercetatorii de la universitațile Clemson și Harvard s-au uitat pe fereastra…

- Geologia insulei vulcanice braziliene Trindade fascineaza de mult timp oamenii de stiinta, dar descoperire unor "roci" formate din deseuri de plastic in acest refugiu indepartat al testoaselor reprezinta un semnal de alarma, informeaza Reuters.Plasticul topit se imbina cu rocile pe aceasta insula…

- A respira un aer poluat o perioada indelungta marește riscul de depresie, susțin doua studii recente, care se adauga altor dovezi privind efectul nefast al poluarii asupra sanatații mintale. Primul studiu, publicat saptamana trecuta in revista JAMA Psychiatry, a monitorizat aproximativ 390.000 de persoane…

- Broastele testoase marine sunt afectate inclusiv de schimbarile climatice in cadrul procesului lor de reproducere. Cercetatorii se tem ca supravietuirea lor e amenintata de incalzirea globala, potrivit AFP.

- Dragostea – este un motiv de baza pentru atat de mult din ceea ce facem in viața noastra de zi cu zi. De-a lungul vieții o cautam in mod activ, o cream sau o impartașim, crezand ca este cheia fericirii.Aici devine mult mai dificil – deși ințelegem importanța fundamentala a iubirii in viețile noastre,…

- O tehnologie bazata pe inteligenta artificiala (AI), folosita pentru transcrierea unor texte istorice anonime depozitate in arhivele Bibliotecii Nationale a Spaniei, a descoperit un piesa de teatru, pana acum necunoscuta, ce apartine unuia dintre cei mai mari scriitori din literatura spaniola, Felix…

- Recunoștința iți aduce fericire!Atunci cand iti exprimi aprecierea pentru ceea ce ai si pentru oamenii care te inconjoara, sanatatea ta are numai de castigat. Aprecierile te fac sa te simti bine. De fapt, cand iti exprimi recunostinta sau cand alte persoane te apreciaza, in creier are loc o reactie…

- Un nou studiu constata ca ciocolata calda nu este doar delicioasa, ci poate fi si alegerea „inteligenta”. Cercetatorii de la Universitatea din Birmingham spun ca alimentele bogate in flavonoide, cum ar fi cacaua, iti cresc performanta mentala.Flavonoidele sunt un grup de molecule care apar in mod natural…