”Marea înarmare” pentru Revelion, dejucată de polițiștii bucureșteni Aproximativ 1.000 de kilograme de petarde și artificii fara documente au fost descoperite in urma unei acțiuni a polițiștilor in trei localitați din Ilfov. Cantitatea fost confiscata. Acțiunea a avut loc in localitațile Bragadiru, Magurele și Voluntari. Cea mai mare cantitate, aproximativ 900 kilograme de articole pirotehnice din categoria F2 și F3, a fost descoperita de polițiștii din Voluntari la locuința unui barbat, de 38 de ani, din Ștefaneștii de Jos. Barbatul nu avea calitatea de pirotehnist și nu deținea documente pentru articole, astfel ca a fost amendat cu 5.000 de lei. Zeci de kilograme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de kilograme de articole pirotehnice fara documente au fost descoperite in urma unei acțiuni a polițiștilor in trei localitați din Ilfov. Cantitatea fost confiscata. Acțiunea a avut loc in localitațile Bragadiru, Magurele și Voluntari. Cea mai mare cantitate, aproximativ…

- "Astfel, in urma unor activitati investigativ operative, politistii orasului Voluntari au descoperit in locuinta unui barbat de 38 de ani, din Stefanestii de Jos, cantitatea de aproximativ 900 kg de articole pirotehnice din categoria F2 si F3. Barbatul nu avea calitatea de pirotehnist si nu detinea…

- Poliția din Ilfov a confiscat 200 de kilograme de articole pirotehnice Foto: facebook.com/Ministerul-Afacerilor-Interne-Romania. Politistii ilfoveni au confiscat 200 de kg de articole pirotehnice în urma a doua perchezitii facute în Bragadiru si Popesti-Leordeni. Petardele…

- Vineri, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Giurgiu, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in comuna Vidra, județul Ilfov, intr-un dosar care vizeaza infracțiunea cu pirotehnice efectuate fara drept.Polițiștii au ramas uimiti cand in urma percheziției,…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 201 orase, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 75 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt: * Otopeni (Ilfov) – 21,4…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 186 de orase si 988 de comune, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 64 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta: Otopeni (Ilfov) – 22,08Popesti-Leordeni…

- 155 de orase si 762 de comune au incidente mai mari de 6 la mie, a anuntat duminica CNCAV. La orașe, incidenta cea mai mare este in Bragadiru - 20,45, urmat de alte patru orașe tot din județul Ilfov: Popești-Leordeni - 19,77, Otopeni - 19,28, Voluntari - 19,09 și Magurele - 17,39 la mie, informeaza…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori in 146 de orase si 671 de comune, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 43 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt:…