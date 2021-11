Stiri pe aceeasi tema

- PNL și PSD nu au cazut de acord in privința primului premier care va conduce Executivul. De asemenea, majorarea pensiilor - deși nesemnificativa - pentru ca aduce doar cativa lei in buzunarele pensionarilor le da batai de cap celor care vor sa conduca țara.Premier de la PNLFlorin Cițu - președintele…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat joi seara, ca Nicolae Ciuca a fost propus și votat in forul de conducere al partidului ca varianta de premier, urmand ca acesta sa se implice mai departe, 100%, in negocierile cu PSD și UDMR pentru formarea noului Guvern. Chestionat daca s-a razgandit in privința…

- ”Este o victorie pentru PNL” : Florin Cițu exclude varianta ca PSD sa dea primul premierul ”Este o victorie pentru PNL” : Florin Cițu exclude varianta ca PSD sa dea primul premierul Florin Cițu a anunțat joi, 18 noiembrie 2021, ca singura varianta acceptata in negocierile cu PSD este ca PNL sa dea primul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 27 octombrie, ca a discutat telefonic cu premierul desemnat Nicolae Ciuca in aceasta dimineața și ca incearca sa gaseasca impreuna „o soluție politica pentru a depași aceasta criza”. „Nu cred ca are importanța daca exista intalniri sau nu exista…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, de la ora 12, la Parlament cu președintele USR, Dacian Cioloș, pentru a cere sprijinul pentru investirea guvernului. Intr-o declarație de presa inainte de intalnire, premierul desemnat a subliniat ca mandatul primit de la partid este obținerea voturilor pentru a investi…

- Deputatul PNL Florin Roman, cel care a preluat interimatul la șefia Camerei Deputaților, a declarat la B1TV ca duminica, 25 octombrie, a avut loc o discuție intre liderii partidului și cei ai PSD, in care fiecare și-a prezentat viziunea asupra viitoarei guvernari. „Am refuzat o eventuala intrare in…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Inainte cu cateva ore de a incepe seria de consultari de la Cotroceni lideri marcanti ai PNL nu-l mai anuntau pe Florin Citu ca propunere PNL pentru functia de prim ministru declarand ca problema numarul unu care trebuie rezolvata este depasirea crizei politice si sanitare. Urmand o ierarhie deja stabilita,…