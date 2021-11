”Marea Împărțeală” la Finanțe, pe ANAF și Vămi! De oricata ințelepciune politica ar da dovada liderii noii coaliții de guvernare, tot nu au cum sa nu apara ”scantei” privind imparțeala celor mai importante sinecuri. Și chiar daca repartizarea ministerelor a decurs nesperat de bine, practic pe banda rulanta, lucrurile se complica serios atunci cand vine vorba de structuri precum ANAF-ul sau Vamile. Astfel […] The post ”Marea Imparțeala” la Finanțe, pe ANAF și Vami! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, a vorbit in premiera, intr-un interviu acordat unui vlogger din Teleorman, despre contractele de promovare pe care PSD le are cu Antena 3 si Romania TV. Dragnea a acuzat actuala conducere a PSD ca le-a impus celor doua posturi TV sa nu-l mai invite in emisiuni…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat marti Ministerul de Finante.…

- PSD și PNL se ”lupta” in Parlament pentru a promova acte normative care sa plafoneze prețurile la energia electrica și gaze naturale, reprezentanții ambelor formațiuni susținand ca proiectul lor este cel care ar fi cel mai bun pentru romani. Huțuca (PNL): Proiectul liberal de plafonare a prețurilor…

- Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in noiembrie 2025 si a imprumutat joi de la banci suma de 413,6 milioane lei, cu 87 mil. lei sub nivelul programat, la o dobanda anuala de...

- Comisia Europeana spera ca România sa aiba cât mai repede instalat un guvern stabil, pentru a aplica reformele asumate, deoarece fondurile europene de 29 de miliarde de euro pe care țara vrea sa le atraga de la UE sunt condiționate de ținte și borne clare - au avertizat, luni, înalți…

- Ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, conduce o miscare europeana comuna care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro si platile in numerar de pana la 5.000 de euro, pentru a preveni spalarea de bani si alte activitati infractionale, informeaza site-ul DutchNews.nl.

- PNL Gorj a votat moțiunea pe care se bazeaza candidatura premierului Florin Cițu la președinția PNL. Astfel, gorjenii și-ar dori o noua direcție de dezvoltare a PNL. PNL este principalul partid de guvernamant. PNL Gorj a avut o reacție previzibia pentru ca din aceasta organizație, Ministru de Finanțe…

- Inregistrarea persoanelor fizice in serviciul Spatiul Privat Virtual (SPV) poate fi realizata fara sa fie nevoie de deplasarea la un ghișeu fiscal ci doar prin „identificarea vizuala online”. Doar in Vrancea, de la inceputul acestui an, au fost inregistrate 626 de persoane care au devenit utilizatori…