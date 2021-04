Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape un an, președintele Iohannis ieșea in fața națiunii, imediat dupa sarbatorile Paștelui ortodox, și ne dadea marea veste: din 15 mai, in același timp cu incetarea starii de urgența, urma sa incercam sa intram in „noua normalitate”. Din 15 mai 2020, la ordinul președintelui, virusul…

- Monica Pop crede ca atitudinea autoritaților de a vorbi numai despre persoanele infectate ce prezinta forme grave, dar și despe decese, este una total eronata. Monica Pop, despre marea greșeala a autoritaților Monica Pop a spus ca stresul și depresia scad mult imunitatea. ”Stresul și depresia scad mult…

- Reprezentantii producatorul auto Volkswagen si-au exprimat regretul, intr-o postare publicata miercuri pe pagina oficiala de Facebook a companiei, cu privire la prezentarea de luni din cadrul conferintei anuale in care Romania a fost exclusa de pe harta europeana a masinilor electrice. Utilizatorii…

- Traian Basescu ii reproșeaza premierului Florin Cițu ca nu a facut ”macar un gest” pentru pensionari. ”Lui Cițu putem sa-i reproșam foarte multe pentru ca avem o criza sanitara, dar avem și o criza economica. Toate statele din Uniunea Europeana inregistreaza o scadere a PIB in 2020 și spera intr-o creștere…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marti ca marea majoritate a sporurilor acordate in prezent bugetarilor vor fi desfiintate incepand cu anul viitor, transmite Agerpres. De data asta pensiile speciale vor fi ELIMINATE. NU s-a gasit nimic neconstituțional Vicepremierul a precizat, intr-o…

- Citibank a comis una din cele mai mari erori din istoria bancara, dupa ce a transferat din greșeala 900 de milioane de dolari mai multor creditori ai unei companii de cosmetice. Marea problema pentru banca este ca nu mai poate recupera aproape jumatate de miliard de dolari, dupa ce judecator american…

- Specialiștii in nutriție recomanda consumul zilnic de ceapa roșie, datorita proprietaților benefice pe care le are pentru organism. Iata care sunt. Ce se intampla in corp daca mananci 1 ceapa roșie, pe zi Ceapa roșie are proprietați sulfurice și astfel este recomandata impotriva dezvoltarii tumorilor…