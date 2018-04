Marea frică a primilor americani care au ajuns în spaţiu Dee O’Hara este una dintre putinele femei care a luat parte la programul ce i-a lansat pe primii american in spatiu. O’Hara a fost recrutata de NASA in 1959, la șase luni dupa ce agentia a anuntat numele astronautilor pioneri ai misiunii Mercury 7. Pentru ca asistenta sa isi poata face treaba, prima ei sarcina era sa le castige increderea. "Medicii nu erau persoanele lor preferate", a mai spus O’Hara. "In special, chirurgii care zburau cu ei, din moment ce stiau ca aveau puterea sa-i trimita pe pamant, iar asta era ultimul lucru pe care si-l doreau". Angajarea unei asistente,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

