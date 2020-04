Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, majoritatea competitiilor fotbalistice din Europa au fost suspendate pana la 31 martie sau pana la prima saptamana din aprilie. Realist vorbind insa, nimeni nu-si face iluzii ca lucrurile vor reveni la normal pana atunci.

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat ca acțiunea Turciei de deschidere a porților catre Europa, migranților și refugiaților sirieni, este un atac asupra UE și Greciei, transmite France...

- Purtatorul de cuvant a precizat ca este vorba de 8- din cele aproximativ 1.200 de plecari si sosiri care sunt programate pentru ziua de duminica pe aeroportul din Frankfurt, dar a avertizat ca numarul zborurilor anulate va creste in cursul dupa-amiezii din cauza cresterii intensitatii vantului. Alte…

- Verzii europeni cer reducerea la jumatate a utilizarii pesticidelor sintetice pana in 2025. Planul ecologic european, asa numitul „European Green Deal”, acea foaie de parcurs cu privire la lupta impotriva schimbarilor climatice, ar putea avea o influenta majora asupra viitorului agriculturii din UE.…

- Sarbatorim astazi, la 24 ianuarie, un moment simbol, anume unirea Principatelor Romane, moment impletit cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor Principate – 5 ianuarie și 24 ianuarie 1859. In respectivele zile, cele doua comunitați au decis, prin acte de energie naționala, infaptuirea…

- Teritoriul britanic Gibraltar ar putea intra in Spatiul Schengen al Uniunii Europene de libera circulatie dupa ce Marea Britanie iese din UE. Potrivit ministrului-sef al teritoriului britanic, Fabian Picardo, "teritoriul ar trebui sa ramana accesibil pentru restul Uniunii", noteaza Euronews.…

- Case si birouri au fost perchezitionate de politie la Bruxelles si in Germania, in cadrul unei anchete cu privire la trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, anunta procuratura germana, dezvaluie revista germana Der Spiegel, relateaza Reuters potrivit news.roPotrivit revistei,…