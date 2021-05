Marea ”familie” a exportatorilor! Lista companiilor care au un om bine pus Firme care aparțin celor care activeaza in Consiliul de Export sunt benficiare ale Programului de Promovare a Exporturilor (PPE) , conform unei note de fundamentare a unei OUG pentru liberalizarea promovarii exportului romanesc, elaborata de Ministerul Economiei. Problema e ca intreg PPE este dirijat de Consiliul de Export, o entitate fara personalitate juridica, cu caracter public-privat, pe langa ministerul amintit. Practic, oameni cu decizie aproba sume de bani pentru firmele lor pentru ca acestea sa participe la diverse targuri internaționale. Curtea de Conturi a stabilit in 2019, in urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

