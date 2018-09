Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- Tribunalul superior electoral din Brazilia a decis ca fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva nu poate candida la un al treilea mandat, el fiind mare favorit in ciuda faptului ca este in inchisoare, scrie News.ro.Dupa opt ore de dezbateri, magistratii au invalidat cu 6 la 1 candidatura…

- Comitetul pentru drepturile omului al ONU a cerut vineri Braziliei sa-i permita fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, inchis pentru coruptie si spalare de bani, sa participe la alegerile prezidentiale din octombrie atata timp cat apelurile sale in instanta nu au fost inca judecate, relateaza…

- Un judecator al Curtii de apel din Brazilia a anulat duminica un ordin de eliberare din inchisoare a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, emis cu cateva ore mai inainte de catre un alt magistrat al aceleiasi instante, relateaza AFP.

- Reprezentativa Belgiei a invins echipa Braziliei cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, la Kazan, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, faza in care va infrunta Franta.

- Fostul președinte al Braziliei face analiza Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 din inchisoare. Luiz Inacio Lula da Silva a furnizat din celula sa de inchisoare o analiza a meciului Selecao cu Elvetia (1-1), disputat duminica in grupa E a Cupei Mondiale. Lula, care ispaseste incepand din aprilie…